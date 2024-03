Hogwarts Legacy 2 potrebbe essere un live service come Suicide Squad

Mentre si parla della possibilità che Hogwarts Legacy 2 faccia uso dell'Unreal Engine 5, il numero uno di Warner Bros ha lasciato intendere che il sequel mai annunciato del titolo Avalanche potrebbe avere un'impostazione ben diversa rispetto al primo capitolo.

JB Perrette, boss di Warner Bros Gaming, è intervenuto nel corso di un evento organizzato dall'azienda e ha dichiarato di avere molto più interesse nei confronti delle produzioni a sviluppo continuo come Suicide Squad Kill the Justice League, poiché secondo lui i giochi single player sono 'volatili'.

Ecco di seguito un estratto delle parole del boss di WB Gaming:

"Piuttosto che lanciare un gioco per console fatto e finito, vorrei che venisse realizzato un gioco come Harry Potter o Hogwarts Legacy come live service, così che gli utenti possano continuare a giocare mentre il prodotto si evolve."

È chiaro che non vi sia alcun riferimento specifico al successore di Hogwarts Legacy, ma è al contempo innegabile che le intenzioni del capo della divisione videoludica di Warner Bros non siano incoraggianti, visto che proprio in questi giorni si è parlato più e più volte dei disastrosi numeri di Suicide Squad Kill the Justice League, pubblicato proprio da WB Gaming.

In attesa di scoprire se davvero i prossimi giochi del publisher saranno tutti game as a service, vi ricordiamo che WB Games sta lavorando ad 'altri progetti' basati su Harry Potter.