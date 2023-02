Hogwarts Legacy 2 è già in programma? Warner Bros dà speranza

L'imponente esordio di Hogwarts Legacy sul mercato videoludico globale rappresenta una straordinaria vittoria per gli sviluppatori di Avalanche e per la dirigenza di Warner Bros.

Proprio il publisher è stato di recente protagonista di una ricca intervista, durante la quale sono state svelate le stupefacenti statistiche di lancio di Hogwarts Legacy. Nel corso della chiacchierata con la redazione USA di Variety, David Haddad, presidente di Warner Bros Games, ha inoltre lasciato intendere che questo potrebbe essere solamente il primo passo per l'Action RPG.

Descritto come un "franchise di lungo periodo", Hogwarts Legacy potrebbe tramutarsi in una vera e propria saga videoludica. Al momento, però, il dirigente non si sbilancia, riportando il focus sul futuro approdo dell'Action RPG su nuove piattaforme. Al momento disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, Hogwarts Legacy troverà infatti presto spazio anche su PlayStation 4 e Xbox One, e a seguire su Nintendo Switch. "Siamo molto soddisfatti del lancio - ha confermato Haddad - e prevediamo un futuro brillante per il nostro debutto su altre piattaforme".

Le milioni di copie di Hogwarts Legacy già vendute in tutto il mondo sembrano dunque lasciare aperta la strada per un Hogwarts Legacy 2, ma bisognerà attendere diverso tempo per averne una eventuale conferma definitiva.