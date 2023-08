Hogwarts Legacy 2 già in sviluppo? Indizi da un annuncio di lavoro di Avalanche

Sappiamo già da tempo che Avalanche sta lavorando ad un nuovo gioco, ma non sappiamo ancora di cosa si tratti. Sebbene non ci siano ancora dettagli particolarmente concreti, non è affatto da escludere che lo studio si sia già tuffato nella realizzazione di un sequel di Hogwarts Legacy.

Warner Bros. Interactive ha già messo in chiaro che Hogwarts Legacy non rimarrà un titolo a sé stante, ed anzi diventerà un vero e proprio franchise. La volontà di espandere il brand potrebbe concretizzarsi anche con la pubblicazione di un sequel, su cui Avalanche potrebbe essersi già messa all'opera.

A suggerirlo è un annuncio di lavoro della software house che si dice in cerca un junior software engineer con sede in loco nello Utah: "Unisciti al team dietro il blockbuster open world, il gioco di ruolo d'azione Hogwarts Legacy mentre creiamo ciò che verrà in futuro". I compiti del ruolo in questione descrivono in cosa sarebbe coinvolto il candidato, comprese attività come la progettazione e la scrittura del codice di gioco. Specifica inoltre che il lavoro comporterebbe la collaborazione con i designer per "implementare e mettere a punto vari scenari di gioco".

Non ci sono quindi riferimenti espliciti, tuttavia è difficile non insospettirsi alla lettura della frase "ciò che verrà in futuro". Un sequel di Hogwarts Legacy potrebbe essere in fase di progettazione, oppure si potrebbe pensare che lo studio stia attivamente lavorando ad una possibile espansione del gioco pubblicato a febbraio. Non è da escludere a priori un progetto completamente separato, tuttavia lo straripante successo commerciale di Hogwarts Legacy lascerebbe credere che Avalanche e WB Games vogliano continuare a puntare sull'IP legata al mondo di Harry Potter.