Hogwarts Legacy nel 2022, ma solo dopo Animali Fantastici: I Segreti di Silente? Parla WB

Originariamente atteso per il 2020, Hogwarts Legacy non è purtroppo riuscito a sfuggire all'ondata di rinvii che ha coinvolto il mondo videoludico nel corso di quest'anno.

Già a gennaio, il team di sviluppo di Warner Bros Avalanche informava infatti i fan di Harry Potter della decisione di rimandare la pubblicazione dell'Action RPG al 2022. Da allora, non sono giunte ulteriore indicazioni in merito alla finestra di lancio del gioco, che peraltro non è più tornato a mostrarsi al pubblico. Ora, dalla dirigenza di Warner Bros giungono però alcune dichiarazioni in merito.

Rachel Wakely, General Manager presso la compagnia, ha di recente concesso un'intervista dedicata alle nuove produzioni ambientate nel mondo di Harry Potter, durante la quale ha confermato l'arrivo nel 2022 di "due grandi produzioni". La prima di queste, ha affermato la Wakely, sarà rappresentata dall'uscita di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, terzo capitolo della saga cinematografica, atteso in sala per l'8 aprile 2022. Il secondo sarà invece proprio Hogwarts Legacy, in merito al quale la dirigente ha voluto rassicurare il pubblico: "Da ciò che abbiamo visto, il lancio confermerà che è valsa la pena aspettare, e offrirà ai fan un modo unico per interagire con il franchise".

Con queste parole, Rachel Wakely pare indirettamente confermare che l'Action RPG arriverà su PC e console solo dopo l'esordio in sala di Animali Fantastici 3. In attesa di nuove certezze, ricordiamo ad aspiranti maghi e streghe che sulle nostre pagine trovate una ricca anteprima di Hogwarts Legacy, che ripercorre quanto noto sino ad ora sul titolo di Warner Bros Avalanche.