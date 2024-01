Hogwarts Legacy, 22 milioni di maghi sono andati ad Hogwarts: grandi numeri per WB Games

Hogwarts Legacy è entrato a far parte dell'elenco delle console e dei videogiochi più venduti nel 2023, senza alcuna grande sorpresa: infatti, quello di Avalanche Studio e di Warner Bros. Games è stato un progetto dall'elevatissimo successo in tutto il mondo, tale da assicurare un incredibile ritorno in auge per il Wizarding World videoludico.

Secondo le ultime informazioni emerse in rete a distanza di pochi giorni dalla classifica di fine 2023 in UK ove Hogwarts Legacy ha battuto EA Sports FC 24, Warner Bros ha sbarcato il lunario con la sua IP: infatti, Hogwarts Legacy ha venduto 22 milioni di copie nel 2023. Si tratta di numeri alquanto elevati, di cui lo stesso David Haddad, presidente dell'azienda, è entusiasta. "Ma non è solo per le unità vendute che sono così orgoglioso, è che ha deliziato davvero tanto i fan".

Per la figura di spicco di Warner Bros, il successo principale del titolo sarebbe da associare alla possibilità di personificare il proprio alter ego all'interno di un mondo dedicato alla magia, e tali premesse sono state la chiave di volta del progetto realizzato dai ragazzi di Avalanche Studio. Ciò si è intravisto anche a partire dalle stime in-game analizzate dagli sviluppatori: dal day one al 31 dicembre, l'utenza ha accumulato ben 707 milioni di ore di gioco, ma non solo:

Sono state create 819 milioni di pozioni;

Oltre 1,3 miliardi di piante magiche sono state raccolte dagli utenti;

Sono state salvate 593 milioni di creature magiche;

Infine, sono stati sconfitti 4,9 miliardi di maghi oscuri

Oltre alle 22 milioni di copie di cui sopra, Hogwarts Legacy ha anche venduto 2 milioni di unità soltanto nel periodo festivo di dicembre. Cosa ne pensate di questo successo? Credete che sia immeritato, o anche voi siete tra i maghi che hanno amato le avventure in quel di Hogwarts e dintorni?