Hogwarts Legacy su Steam: secondo miglior lancio di sempre per un gioco single player

Hogwarts Legacy continua inarrestabile nella sua scalata su Steam, con l'open world di Avalanche che ha da poco superato i 600.000 giocatori in contemporanea sulla piattaforma di Valve. Si tratta di un esordio sensazionale per la produzione targata WB Games, tra i migliori che ci siano mai stati per un gioco single player.

Come riportato da un tweet di Beji-Sales, e come registrato originariamente all'interno di SteamDB, Hogwarts Legacy ha toccato un notevolissimo picco di 616.869 (ora salito a 672.764) utenti connessi in contemporanea. Come accennato in apertura, si tratta di un risultato tra i migliori di sempre per un titolo single player, che riesce persino a superare i picchi raggiunti da grosse produzioni multiplayer come Apex Legends di Electronic Arts ed il recente Call of Duty Modern Warfare 2 di Activision.

Per essere più precisi, consultando i numeri forniti da SteamDB, scopriamo come il debutto dell'action-RPG ambientato nel Wizarding World sia stato superato esclusivamente da Counter-Strike Global Offensive, che nelle prime 24 ore dal lancio ha toccato addirittura quota 1.275.074 giocatori in contemporanea. Hogwarts Legacy riesce invece a superare DOTA 2, che all'esordio arrivò fino a 605.267 utenti.

Insomma, un'ulteriore prova di come l'attesa per una grande trasposizione videoludica del mondo di Harry Potter fosse fortemente desiderata da tantissimi anni. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Hogwarts Legacy.