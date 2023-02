Hogwarts Legacy e l'Accesso Anticipato: tutti i dettagli su data e orari

Il debutto sul mercato di Hogwarts Legacy è ormai questione di pochi giorni. A breve tutti gli appassionati dell'universo di Harry Potter potranno godersi il nuovo, promettente Action/RPG ambientato nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, pronti a vivere grandi avventure con il proprio mago personalizzato.

Dato il lancio imminente, WB Games e Avalanche Software illustrano tutti i dettagli in merito all'Accesso Anticipato disponibile per tutti coloro che hanno acquistato la Digital Deluxe Edition del gioco, che permette di iniziare a giocare con 72 ore di anticipo rispetto alla data ufficiale del 10 febbraio 2023.

Per chi giocherà Hogwarts Legacy su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, l'Accesso Anticipato partirà già dalla mezzanotte del 7 febbraio 2023. Diverso invece il discorso per gli utenti PC, che dovranno attendere un poco più a lungo: in questo caso si potrà cominciare a giocare soltanto dalle ore 19:00 sempre del 7 febbraio. Da quel momento ci si potrà dunque immergere tra le lezioni, gli incantesimi e le avventure attraverso il Castello di Hogwarts e dintorni, per un Action/RPG che promette di rivelarsi avvincente per tutti i fan del Wizarding World.

Ed oltre ai dettagli sull'Accesso Anticipato, scoprite anche come funziona il preload di Hogwarts Legacy, così da farvi trovare pronti non appena il gioco sarà disponibile. Non perdetevi infine il trailer di lancio italiano per Hogwarts Legacy, così da ingannare più facilmente gli ultimi giorni di attesa prima di mettere le mani sopra il titolo.