Hogwarts Legacy: acquistalo o preordinalo al prezzo più basso del web

Hogwarts Legacy è l'ultimo videogioco ambientato nel mondo di Harry Potter, creato da Avalanche Software e uscito per PC, PS5 e Xbox Series X il 10 febbraio 2023. Le versioni per PS4 e Xbox One sono in arrivo il 4 aprile mentre quella per Nintendo Switch il 25 luglio.

Il gioco come dicevamo prima è ambientato nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, dove il giocatore che decideremo di impersonare potrà imparare incantesimi, frequentare lezioni, esplorare il mondo di gioco open world e combattere con nemici magici ed altre creature.

Il titolo prevede la possibilità di ottenere dei finali multipli e personalizzare il personaggio di gioco, ovviamente scegliendo prima di tutto la casa di appartenenza.

Il gioco sta riscuotendo un grande successo di critica e pubblico e può essere acquistato ad un prezzo scontato su eBay nelle edizioni per PS5 e PS4. La prima è già disponibile a questo link in pronta consegna al prezzo scontato di 58,90 euro (invece di un prezzo di listino di 74,99 euro), copertina in inglese e gioco completamente in italiano.

L'edizione per PS4 invece è preordinabile a questo link al prezzo scontato di 56,90 euro (sconto di 13 euro dal prezzo di listino) con uscita fissata per il 4 aprile.