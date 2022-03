Hogwarts Legacy è un action-RPG open world, ci porterà oltre i confini del magico castello

Nel corso dello State of Play del 17 marzo abbiamo finalmente gettato uno sguardo su Hogwarts Legacy, titolo ambientato nell'universo di Harry Potter nella lista dei desideri di molti giocatori, ed ancor più atteso dopo ciò che abbiamo visto questa sera.

Dopo averci mostrato una consistente sequenza di gameplay tratta da Hogwarts Legacy, tramite le pagine del PlayStation Blog gli sviluppatori ci svelano di più sulla natura del progetto. Avalanche ha voluto evidenziare a chiare lettere come il titolo sarà un action-RPG open world single player, che metterà al centro di tutto la personale storia di ogni giocatore, la varietà degli approcci nel gameplay e la libertà di esplorazione, che passerà dai fascinosi saloni di Hogwarts fino alle zone aperte circostanti e agli altri luoghi di interesse facenti parte del mondo ideato da J.K. Rowling.

"Molti dei fan di Harry Potter hanno sempre fantasticato su come sarebbe ricevere una lettera di ammissione ad Hogwarts, essere scelti per frequentare questa scuola di magia. Più di qualsiasi altra cosa volevamo che i fan, dopo tutti questi anni, avessero l’opportunità e la libertà di raccontare la propria storia nella scuola di magia e stregoneria più amata di sempre. Solo un RPG d’azione open world può cogliere e supportare l’ampiezza di questa visione.

La vostra storia dovrà essere memorabile quanto quella di altri eroi della storia della magia. Inizierete come studenti del quinto anno, quindi non ci saranno limiti a precludervi tutte le avventure (e tematiche) che vorrete esplorare. Il gioco è ambientato nell’800, per avere la certezza che la vostra leggenda non venga mai offuscata da nessun altro eroe. Abbiamo dato vita a un nuovo oscuro mistero, per evitare che la vostra missione possa sembrare una semplice rivisitazione di qualcosa di già visto".

Al termine dello State of Play è stato confermato che Hogwarts Legacy sarà pubblicato a fine 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.