Hogwarts Legacy: l'adorabile Mooncalf protagonista della nuova clip

Hogwarts Legacy è tra i giochi più attesi in assoluto per i primi mesi del 2023, e il team di Avalanche sta continuando a stuzzicare la fanbase con una serie di clip tratte dall'action-RPG ambientato nel fantastico mondo ideato da J.K.Rowling.

Se nella precedente occasione abbiamo dato uno sguardo al Graphorn di Animali Fantastici e Dove Trovarli, nella breve clip che vi abbiamo riportato in calce, i giocatori possono godere di un piccolo assaggio del Mooncalf in un ambiente notturno. Come parte della clip, Avalanche fornisce una piccola descrizione, che offre ai giocatori un piccolo assaggio di cosa aspettarsi dall'adorabile creatura. Al momento non è noto se e in che modo saremo in grado di interagire con il Mooncalf ed altre creature di Hogwarts Legacy, ma la speranza è che possano offrire degli interessanti spunti a livello di gameplay.

Il tweet in questione ci conferma che il Mooncalf "prende vita alla luce della luna piena". Come sappiamo, in Hogwarts Legacy ci sarà un ciclo giorno/notte, che andrà ad arricchire e stratificare ulteriormente l'esperienza open world di stampo ruolistico confezionata dagli sviluppatori di Avalanche.

In attesa del debutto fissato al 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S (il titolo è poi atteso il 4 marzo su PS4 e Xbox One e il 27 luglio su Nintendo Switch), vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Hogwarts Legacy per ulteriori approfondimenti sul gioco di WB Games.