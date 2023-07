Hogwarts Legacy si aggiorna, ma solo su PS5: meno crash nel mondo di Harry Potter

Forte dei profitti record generati da Hogwarts Legacy dal lancio a oggi, il team di Avalanche continua a concentrarsi sul supporto post lancio relativo all'action RPG ambientato nel mondo di Harry Potter.

In particolare, è stata da poco pubblicata una nuova patch, dedicata però esclusivamente alla versione PlayStation 5 di Howgarts Legacy. Già disponibile per il download, l'aggiornamento interviene sulla console Sony con l'obiettivo di offrire un ecosistema ludico più stabile. In seguito all'installazione dell'update, infatti, dovrebbe ridursi l'incidenza di crash di Hogwarts Legacy registrata su PS5.



Nello specifico, gli sviluppatori di Avalanche riferiscono di aver risolto il problema legato al rapporto tra GPU e caricamento delle texture di gioco, responsabile appunto di "crash casuali in molteplici aree del gioco". L'intervento descritto rappresenta l'unica novità introdotta dal nuovo aggiornamento dell'action RPG ambientato entro le mura della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.



Dopo il primo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, Hogwarts Legacy è ora disponibile anche su PS4 e Xbox One, mentre manca ancora all'appello la console ibrida di Kyoto. In seguito a un rinvio, la versione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy diverrà infatti disponibile a partire dal prossimo 23 novembre 2023, giusto in tempo per le festività natalizie.