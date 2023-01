Hogwarts Legacy e animali fantastici: l'ippogrifo attende gli aspiranti maghi

Non solo draghi in Hogwarts Legacy: come già confermato dal team di Avalanche, all'interno dell'Action RPG troverà spazio una vasta selezione di creature fantastiche.

Tra queste ultime, non poteva ovviamente mancare l'ippogrifo, tra i più iconici animali magici parte dell'universo di Harry Potter. I giocatori non potranno ovviamente incontrare Fierobecco - siamo ancora molto lontani dai tempi di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban -, ma avranno comunque la possibilità di interagire con le regali creature.

In attesa del lancio di Hogwarts Legacy, gli sviluppatori hanno deciso di offrire agli aspiranti maghi e streghe la possibilità di dare un primo sguardo agli ippogrifi del gioco. Come da tradizione, le creature avranno una testa da aquila e un corpo da cavallo, oltre ad un carattere estremamente fiero. In grado di percorrere lunghe distanze sia in volo sia a terra, le creature leggendarie saranno un alleato prezioso per i frequentatori dei dintorni della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. In calce a questa news, potete osservare una piccola clip dedicata agli ippogrifi di Hogwarts Legacy.



Come raccontato nella nostra recente prova di Hogwarts Legacy, il protagonista dell'Action RPG avrà a disposizione un'area appositamente dedicata alla cura degli animali fantastici, collocata all'interno della stanza delle necessità.