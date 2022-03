Hogwarts Legacy svelato il 17 marzo: State of Play con 14 minuti di gameplay PS5

Come previsto dai rumor, Hogwarts Legacy sarà protagonista di uno State of Play imminente, lo showcase è in programma per giovedì 17 marzo alle 22:00 ora italiana.

"Avalanche Software e Warner Bros. Games sono felici di collaborare con PlayStation per consegnarvi un’edizione speciale di State of Play dedicata interamente a Hogwarts Legacy." E' quanto si legge nel breve comunicato stampa, lo show durerà circa 20 minuti e mostrerà 14 minuti di gameplay del gioco su PlayStation 5, non mancheranno inoltre informazioni e dettagli sul progetto con i membri di Avalanche pronti a parlare del loro nuovo gioco in sviluppo ormai da qualche anno.

Al termine dell'evento verrà pubblicato un articolo su PlayStation Blog con ulteriori dettagli, non ci resta quindi che attendere pochi giorni per saperne di più. Ovviamente seguire l'evento sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle 20:00 per una serata interamente a tema Harry Potter, nel frattempo segnatevi data e orario in agenda, lo State of Play di Hogwarts Legacy è in programma giovedì 17 maggio alle 22:00.



Non è chiaro se in questa occasione scopriremo anche la data di uscita del gioco, il lancio sembra essere fissato per il 2022 ma la data è ancora avvolta nel mistero.