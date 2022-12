Hogwarts Legacy: aperti i preordini dell'Artbook ufficiale, esce subito dopo il gioco

Se la riproduzione della Scuola di Magia e Stregoneria di fine ottocento operata dai ragazzi di Avalanche Software vi ha stregato, sappiate che potete già procedere alla prenotazione dell'artbook ufficiale di Hogwarts Legacy, attesissimo gioco di ruolo in arrivo all'inizio del prossimo anno.

L'artbook ufficiale di Hogwarts Legacy s'intitola The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World e promette di accompagnare i videogiocatori attraverso "una serie di interviste al team di sviluppo, bellissimi sketch concettuali, render e illustrazioni che esplorano il processo di creazione di quest'interpretazione unica di un mondo tanto amato".

Pubblicato da Bloomsbury Childen's Books, l'artbook ha la copertina rigida, consta di 252 pagine e misura 32,39 cm di lunghezza, 23,5 cm di larghezza e 5,08 cm di profondità. L'edizione inglese può già essere preordinata su Amazon.it con data d'uscita fissata per il 16 febbraio 2023.

Il lancio dell'artbook è quindi previsto pochissimi giorni dopo il debutto di Hogwarts Legacy su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC , fissato per il 10 febbraio 2023. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One raggiungeranno gli scaffali fisici e digitali qualche settimana dopo, il 4 aprile 2023, mentre i videogiocatori Nintendo Switch dovranno aspettare fino al 25 luglio 2023. Se non lo avete ancora fatto, godetevi l'ultimo Gameplay Showcase di Hogwarts Legacy , che ha mostrato gli interni della Scuola di Magia e tanti combattimenti. Gli sviluppatori di Avalanche hanno anche rassicurato i giocatori preoccupati per l'eccessiva facilità di Hogwarts Legacy