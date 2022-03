Hogwarts Legacy arriva a fine 2022: la conferma ufficiale allo State of Play

Dal corposo PlayStation State of Play su Hogwarts Legacy arriva un'importante conferma a lungo attesa: l'Action/RPG ambientato nell'universo di Harry Potter ha una finestra di lancio ufficiale ed è confermata per il 2022.

Hogwarts Legacy arriverà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One alla fine del 2022. Manca per il momento una data d'uscita più precisa, ma se non altro quanto rivelato durante l'evento Sony sembra confermare a tutti gli effetti le numerosi voci di corridoio che davano per certo l'arrivo del gioco entro l'anno. I rumor parlavano di un debutto fissato per settembre, ma la finestra d'esordio comunicata da Warner Bros. Interactive e Avalanche Software sembra lasciare poco spazio a questa possibilità.

In ogni caso lo State of Play ci ha permesso di dare uno sguardo molto al magico gameplay di Hogwarts Legacy, che ci metterà nei panni di uno studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts dopo averlo creato attraverso un elaborato editor. Una volta smistati all'interno della nostra Casa (potremo entrare a far parte di Grifondoro, Corvonero, Tassorosso o Serpeverde) avrà inizio la nostra avventura tra lezioni e combattimenti con creature magiche e maghi rivali, nel frattempo che si esplora con attenzione ogni ala dell'immenso castello scolastico ed il suo scenario esterno.

Manca ancora del tempo, ma nel frattempo meglio iniziare a dare un'occhiata alla posta: la lettera per entrare nell'evocativo mondo di Hogwarts potrebbe arrivare da un momento all'altro.