Hogwarts Legacy, arriva Draco Malfoy? Indizi dall'attore Tom Felton

Dopo aver celebrato il miliardo di dollari di incassi con Hogwarts Legacy, Warner Bros. alimenta la curiosità degli appassionati della saga di Harry Potter preannunciando una collaborazione con Tom Felton, l'attore che ha interpretato Draco Malfoy nella trasposizione cinematografica dei romanzi di J.K. Rowling.

A darne conferma è lo stesso attore britannico mostrandosi in un breve teaser trailer apparso di recente sui profili social degli sviluppatori di Hogwarts Legacy, con tanto di messaggio che ci informa che "allora è vero, Tom Felton sta arrivando a Hogwarts".

Cosa bolle in pentola dalle parti di WB e Avalanche? Maggiori dettagli sulla collaborazione tra Felton e gli autori di Hogwarts Legacy verranno condivisi da Warner Bros. nel corso del prossimo appuntamento in streaming che Avalanche terrà alle ore 18:00 italiane di martedì 9 maggio. In ragione degli oltre due secoli che dividono Harry Potter dagli eventi narrati dalla trama di Hogwarts Legacy, difficilmente assisteremo all'ingresso di Draco Malfoy nel Wizarding World dell'ultima avventura a mondo aperto di WB.

In attesa di capire quali siano le finalità di questa interessante collaborazione tra Avalanche e Tom Felton, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Hogwarts Legacy e gli easter egg della saga di Harry Potter.