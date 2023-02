Hogwarts Legacy arriva in Elden Ring: in video la mod con Harry Potter e la scopa volante

Non avete ancora avuto l'opportunità di giocare Hogwart Legacy? Nessun problema, poiché grazie ad un gruppo di talentuosi mod potete ora godervi un po' del mondo di Harry Potter all'interno di Elden Ring.

I responsabili della mod sono i ragazzi di Garden of Eyes, già protagonisti dell'introduzione di alcune armi di God of War Ragnarok nel titolo From Software. Come potete vedere nel filmato in apertura della notizia, i modder in questione non solo hanno ricreato Harry Potter con l'editor, ma hanno anche modificato una serie di incantesimi e una bacchetta per far sì che il Senzaluce possa eseguire Expecto Patronum, Accio e altre magie disponibili anche nel recente Hogwarts Legacy. Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno deciso di sostituire il modello della cavalcatura con una scopa volante, la quale permette di sorvolare i cieli dell'Interregno senza alcun tipo di limitazione.

La possibilità di utilizzare gli incantesimi durante il volo apporta un notevole cambiamento allo stile di gioco di Elden Ring e, come si può notare nel video, persino le boss fight si possono affrontare in maniera diversa dal solito. Insomma, si tratta di una serie di modifiche che saranno sicuramente apprezzate dai fan del soulslike e dell'universo creato da J.K. Rowling.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra la mod in movimento, vi ricordiamo che è appena stato confermato che Elden Ring ha piazzato ben 20 milioni di copie nel suo primo anno di vita.