Hogwarts Legacy: arriva il video unboxing della splendida Collector's Edition

Come promesso ieri da Warner Bros, il canale YouTube ufficiale di Hogwarts Legacy si è aggiornato con un lungo video dedicato all'unboxing della Collector's Edition.

Nel corso del video, possiamo osservare Chandler Wood, il Community Manager di Avalanche Software, mentre tira fuori dalla confezione dell'edizione da collezione di Hogwarts Legacy ogni singolo oggetto.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti fisici e digitali inclusi nella scatola:

Confezione da collezione

Pacchetto Arti Oscure

Hogwarts Legacy in edizione fisica

Steelbook

DLC Dark Arts Garrison Hat

DLC Tunica Kelpie

Una riproduzione della bacchetta magica in scala 1:1 che fluttua su un libro

Early access, che permetterà di giocare 3 giorni prima rispetto al lancio ufficiale

Come vi abbiamo già svelato qualche minuto fa sulle nostre pagine, i preordini di Hogwarts Legacy avranno il via domani, giovedì 25 agosto 2022. A breve, quindi, potrete prenotare una copia di qualsiasi edizione del gioco su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One o Xbox Series X|S.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate il nuovo trailer della Gamescom 2022 dedicato al gameplay di Hogwarts Legacy. Il titolo arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 10 febbraio 2023 sulle seguenti piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.