Hogwarts Legacy sta arrivando: uno spettacolare cinematic trailer per ingannare l'attesa

Manca sempre meno all'esordio di Hogwarts Legacy su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, fissato al 10 febbraio 2023. Le attese nei confronti del nuovo Action/RPG ambientato nell'universo di Harry Potter sono tali che Hogwarts Legacy è divenuto il gioco più venduto su Steam e PS5 grazie ai soli preorder.

Manca ancora qualche settimana prima di poter mettere le mani sulla nuova opera di Avalanche Software, e per ingannare l'attesa gli autori pubblicato un nuovo cinematic trailer che ci permette di avere un nuovo assaggio delle magiche atmosfere di Hogwarts Legacy. Niente sequenze di gameplay in questo caso, ma non manca un nuovo sguardo agli interni ed esterni della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, nel frattempo che un gufo viaggia alla ricerca di un nuovo studente a cui consegnare un importante messaggio.

Nel mezzo, non manca qualche scena di pura azione, con i giovani maghi alle prese con un gruppo di temibili ragni nella Foresta Proibita, loschi individui pronti a scatenare il mortale incantesimo Avada Kedavra, e persino un famelico drago sputafuoco. Il tutto si conclude poi sulle note dell'iconico tema di Harry Potter, quanto basta per scatenare grandi emozioni in tutti i fan del Wizading World.

Nel frattempo sembra anche che sia stata rivelata la durata di Hogwarts Legacy, che promette di essere piuttosto longevo per coloro che vorranno esplorare a fondo il suo mondo.