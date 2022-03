Hogwarts Legacy arriverà anche su Nintendo Switch, è ufficiale

Questa sera abbiamo finalmente assistito alla lunga presentazione del gameplay di Hogwarts Legacy grazie ad uno State of Play organizzato da Sony PlayStation. Dopo la conclusione della diretta, un comunicato stampa ufficiale ha permesso di scoprire l'elenco completo delle piattaforme sulle quali arriverà il gioco.

Non senza sorpresa, abbiamo notato che Hogwarts Legacy non raggiungerà solo le console di nuova e vecchia generazione Microsoft e Sony, ma anche Nintendo Switch.

Ecco di seguito un estratto del comunicato ufficiale:

"L'uscita di Hogwarts Legacy è prevista per l’inverno del 2022 e il gioco sarà pubblicato da Warner Bros. Games attraverso l'etichetta Portkey Games. Il gioco sarà disponibile per le console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, per Nintendo Switch e PC."

Attualmente non è stato specificato in che modo il titolo Warner Bros. raggiungerà la console ibrida Nintendo e non è da escludere che, come già accaduto con altre produzioni, il gioco sarà giocabile esclusivamente tramite una piattaforma di gaming in streaming in maniera simile a quanto visto con Control e Hitman 3.

In attesa di scoprire in che modo il gioco arriverà su Switch, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è un action-RPG open world e ci porterà oltre i confini del magico castello.