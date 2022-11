Hogwarts Legacy, ecco l'artbook ufficiale: tutta la magia del mondo di Harry Potter

Da poco eletto gioco più desiderato su Steam, Hogwarts Legacy debutterà sul mercato videoludico solamente tra qualche mese, ma in attesa del Day One il team di Warner Bros rivela una piccola sorpresa.

Tra le pagine di Amazon, ha infatti realizzato la sua comparsa The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World, artbook ufficiale dedicato all'Action RPG. Con copertina rigida e oltre 250 pagine, il volume si propone di raccontare il dietro le quinte di Hogwarts Legacy, con tanti contenuti esclusivi. Tra questi ultimi, troveranno spazio concept art, interviste, approfondimenti relativi a personaggi e storia del gioco, oltre a curiosità legate al processo di sviluppo del titolo Warner Bros.



I giocatori possono già effettuare il preordine del volume, anche se per il momento non ne risulta disponibile una versione in lingua italiana. Di seguito, vi riportiamo dunque il link per il preordine dell'artbook di Hogwarts Legacy in lingua inglese, che sarà edito da Bloomsbury ed è proposto a 47,40 euro:

Nel momento in cui scriviamo, la data di uscita di The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World è fissata al prossimo 16 febbraio 2023, giorno di lancio dello stesso Hogwarts Legacy su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.