Hogwarts Legacy: l'Artbook ufficiale svela i segreti del Wizarding World

Dopo averci mostrato come accudire gli animali fantastici di Hogwarts Legacy, Warner Bros riapre una finestra sulla dimensione fantasy di Harry Potter per informarci dell'avvenuta partenza dei preordini per l'Artbook Ufficiale realizzato da Insight Editions.

Il volume della casa editrice californiana che ha dato forma, tra gli altri, all'Artbook di Borderlands 3 promette di "condurre i lettori in un viaggio avvincente attraverso la creazione di questo GDR open world ambientato nel mondo magico conosciuto da tutti gli appassionati dei libri e dei film di Harry Potter".

I tantissimi bozzetti preparatori, concept e render che andranno a impreziosire The Art and Making of Hogwarts Legacy saranno accompagnati da interviste esclusive e aneddoti sullo sviluppo di Hogwarts Legacy, oltre a numerosi retroscena sul lavoro svolto dai singoli designer, artisti digitali e autori che hanno contribuito a dare forma al titolo e alle sue ambientazioni.

Un'apposita sezione del libro proporrà ulteriori bozzetti sui personaggi principali e sulle tante magie da padroneggiare nel corso dell'avventura, anche qui con tanti aneddoti divertenti raccontati dagli sviluppatori di WB Games Avalanche.

L'Artbook ufficiale di Hogwarts Legacy (in lingua inglese) è atteso al lancio per il 16 febbraio 2023. In attesa di scoprire se il volume sarà proposto anche nella versione tradotta in italiano, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, dal 4 aprile su PS4/Xbox One e dal 25 luglio su Nintendo Switch.