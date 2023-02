Hogwarts Legacy, l'arte e il making of del gioco: disponibile l'artbook di Panini

Anche se ha dovuto purtroppo rinunciare al DualSense di PS5 dedicato a Hogwarts Legacy, il pubblico italiano di amanti di Harry Potter può ora correre ad acquistare L'arte e il making of di Hogwarts Legacy, un ricchissimo artbook dedicato all'Action RPG.

Edito da Panini e proposto in formato cartonato, il volume è composto da oltre 250 pagine a colori. Pagina dopo pagina, i giocatori sono accompagnati in un viaggio dietro le quinte del titolo Avalanche, grazie a interviste esclusive con gli sviluppatori e all'inclusione di bozzetti preliminari, schede descrittive, rendering, illustrazioni, concept art e tante curiosità sul mondo di Hogwarts Legacy. Ambientato nel XVIII secolo, l'Action RPG si racconta dunque in maniera inedita all'interno di L'arte e il making of di Hogwarts Legacy. Il compendio confezionato da Panini è disponibile il libreria, fumetteria e online a partire da oggi, venerdì 10 febbraio 2023, con un prezzo di copertina di 59 euro. Dopo aver viaggiato a lungo tra le aule della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e aver imparato a padroneggiare ogni genere di incantesimo e maledizione, il nostro Gabriele Laurino vi racconta ogni dettaglio sull'Action RPG nella sua recensione di Hogwarts Legacy. Ricoridamo che il gioco esce oggi dalla fase di Early Access per diventare accessibile all'intera platea videoludica.