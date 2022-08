Hogwarts Legacy, la arti oscure illuminano il nuovo trailer: confermata la data di uscita

Dopo il reveal di Everywhere e l'annuncio di Dune: Awakening, lo show condotto da Geoff Keighley prosegue a pieno ritmo, con una nuova parentesi dedicata ad Hogwarts Legacy.

Warner Bros ha infatti mantenuto la parola, con Avalanche che si è presentata sul palco dell'Opening Night Live 2022 per uno speciale appuntamento con il gameplay del suo magico open world. Con il filmato che trovate in apertura a questa news, la software house ci accompagna alla scoperta di ciò che si cela nelle profondità della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Nei panni del protagonista, uno studente ammesso tardivamente nell'istituto, i giocatori di Hogwarts Legacy scateneranno una minaccia in grado di distruggere l'intero mondo magico. Dopo aver introdotto la Magia Antica, l'RPG sembra ora chiamare in causa nientemeno che la figura leggendaria di Salazar Serpeverde, mentre il nostro alter-ego è pronto a fare uso delle Maledizioni Senza Perdono.



Con il nuovo e suggestivo trailer confezionato dagli sviluppatori di Avalanche, è inoltre stata confermata la data di lancio di Hogwarts Legacy, già fissata da qualche settimana al prossimo 10 febbraio 2023. Il titolo esordirà in versione digitale e retail su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, e in digitale su PC.