Hogwarts Legacy si dà all'ASMR: uno sguardo ai luoghi iconici con la pioggia in sottofondo

Hogwarts Legacy è ancora privo di una data di lancio precisa, tuttavia la campagna marketing sta lentamente cominciando ad ingranare. Dopo gli emblemi ufficiali delle case di Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso, i creatori del GDR prendono per mano i fan del maghetto per accompagnarli in giro Hogwarts e Hogsmeade.

L'account YouTube di Hogwarts Legacy è resuscitato dopo oltre due mesi di inattività per proporre un video ASMR con un duplice scopo: rilassare i fan durante le loro attività quotidiane e offrire loro uno sguardo sui luoghi iconici del canone potteriano. Cullati dalla pioggia primaverile, è possibile godersi delle panoramiche sulle mura del castello di Hogwarts e le viuzze della cittadina di Hogsmeade, pregustando il momento in cui sarà possibile percorrerle nei panni di uno studente di magia e stregoneria del 1800.

Potete godervi i suoni del Wizarding World nel filmato allegato in apertura di notizia, dopodiché vi consigliamo di guardare questi 5 dettagli segreti che forse non avete notato nel gameplay trailer di Hogwarts Legacy. L'uscita del gioco è prevista nel corso delle festività natalizie di quest'anno su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.