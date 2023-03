Hogwarts Legacy e l'assenza del Quidditch: arriverà in futuro come DLC oppure no?

Nonostante le speranze dei fan del mondo magico, gli sviluppatori di Avalanche Software hanno deciso, almeno per il momento, di escludere il Quidditch dall'offerta contenutistica di Hogwarts Legacy. Una scelta difficile, dettata da alcune scelte di game design ben precise.

Proviamo allora a scoprirle insieme e a capire quali sono le prospettive future per il supporto post lancio di questo titolo, anche in base alle dichiarazioni diffuse dagli sviluppatori.

I rischi di uno sport...

...senza compromessi

DLC, sì o no?

In conclusione

Uno dei primi spunti che vogliamo sottoporvi riguardarispetto all'esperienza complessiva e alla struttura di gioco di Hogwarts Legacy.Questo sport avrebbe fatto davvero la differenza all'interno di una produzione chee che è riuscita lo stesso a guadagnarsi il favore di pubblico e critica? Probabilmente no, lo dimostrano le vendite stellari di Hogwarts Legacy .Gli sviluppatori dihanno preferitocome la direzione artistica, l'aderenza della trama alla lore del mondo magico e un gameplay solido, elementi che hanno permesso all'Action/RPG di splendere di luce propria e diventare il fenomeno videoludico del momento.Un altro aspetto molto importante riguarda le. Che tipo di esperienza vorrebbero provare in relazione al Quidditch? Un minigioco semplice ed immediato? In tal caso, il rischio di non convincere gli utenti sarebbe stato dietro l'angolo. Viceversa, realizzare un'esperienza sportiva più profonda avrebbe richiesto, specie per uno sport complesso come il Quidditch.Dedicarsi alla realizzazione di un qualcosa di simile, ne siamo sicuri,durante lo sviluppo del gioco che, non dimentichiamolo, ha subito più di un rinvio nel corso del tempo.Tra gli altri dilemmi, gli sviluppatori si saranno sicuramente confrontati anche con l'aspetto legato alla commercializzazione del prodotto, una questione davvero delicata se pensiamo all'estensione della community dei fan diIn tal senso,: vendere il pacchetto Quidditch come DLC avrebbe sicuramente fattoai giocatori più attenti al lato economico, mentre invece l'inclusione di un pacchetto molto profondo all'interno del gioco base, e senza sovrapprezzi, non avrebbe probabilmente reso giustizia al lavoro degli sviluppatori.Son tutte scelte che, in un modo o nell'altro, avranno influenzato fortemente la decisione finale di Avalanche Software in merito alla possibile inclusione dello sport magico nel loro gioco.In virtù di quanto detto, appare quasi scontata la scelta degli sviluppatori di scartare, almeno al lancio, quest'attività dall'offerta contenutistica di Hogwarts Legacy, anche se, a dir la verità,. Un pacchetto aggiuntivo sul Quidditch sarebbe un'e non dimentichiamo che sono stati gli stessi sviluppatori a non escludere alcuna possibilità.In un recente messaggio Twitter, il team ha infatti lasciato intendere di volerdel titolo, prima di riprendere qualsiasi discorso in merito a eventuali DLC o magari un sequel di Hogwarts Legacy . Non ci resta quindi che attendere il periodo estivo per saperne di più.