Hogwarts Legacy si fa attendere ma Harry Potter Scopri La Magia sta arrivando

Hogwarts Legacy potrebbe uscire quest'anno ma non ci sono ancora certezze in merito, anche se una presentazione ufficiale dovrebbe avvenire a breve secondo i rumor. Se avete fame di giochi di Harry Potter, NetEase ha appena annunciato il prossimo debutto in Europa di Harry Potter Scopri La Magia.

Conosciuto anche come Harry Potter Awakened, Harry Potter Scopri La Magia è sviluppato da NetEase, WB Games e Portkey Games ed è già disponibile in Cina e altri paesi asiatici, con lancio internazionale previsto nel corso di quest'anno.

Harry Potter Scopri la Magia viene descritto come "un coinvolgente gioco con carte collezionabili che presenta duelli tra maghi in cui si mescolano elementi di strategia e di gioco di ruolo. I giocatori vestiranno i panni di studenti di Hogwarts del primo anno e si uniranno a migliaia di altri maghi e streghe per imparare a padroneggiare la magia."

Vi abbiamo incuriosito? Le registrazioni per Harry Potter Scopri La Magia sono aperte su Google Play e presto sarà possibile pre-registrarsi anche su App Store. Il gioco sembra essere rivolto ad un target piuttosto giovane e la natura multiplayer potrebbe scontentare chi si aspettava una avventura single player, in ogni caso restiamo in attesa di saperne di più su questo nuovo gioco di Harry Potter.