Hogwarts Legacy è attesissimo: è il gioco più venduto su PS5 e Steam grazie ai preorder

L'universo di Harry Potter esercita un fascino enorme sul pubblico internazionale, con ogni prodotto collegato al celebre franchise nato dalla penna di J.K. Rowling che riesce ad attirare l'attenzione degli appassionati. L'ambito videoludico non fa certo eccezione, come sta dimostrando Hogwarts Legacy.

Le versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S dell'Action/RPG firmato Avalanche Software si stanno avvicinando sempre di più al loro debutto sul mercato, fissato per il 10 febbraio 2023, ma già adesso il gioco prodotto da Warner Bros. Interactive Entertainment si sta dimostrando un campione d'incassi. Come fatto notare da Forbes, infatti, Hogwarts Legacy risulta essere il gioco più venduto per PS5 su Amazon USA tramite i preorder, consentendogli di superare sia Sonic Frontiers che Dead Space Remake (anch'esso sul podio grazie ai preorder).

Situazione simile anche su Xbox Series X/S sempre su Amazon, dove l'avventura ambientata ad Hogwarts è dietro al solo Call of Duty Modern Warfare II. Per quanto riguarda invece Steam, Hogwarts Legacy risulta essere il gioco a pagamento attualmente più venduto: davanti a lui vi sono infatti soltanto Steam Deck ed il free-to-play Counter Strike Global Offensive, che risulta più in alto tramite i ricavi generati dalle microtransazioni.

L'attesa nei confronti dell'opera è dunque fortemente palpabile, e c'è dunque curiosità di scoprire come si porrà nelle classifiche di vendita internazionali una volta disponibile a tutti gli effetti. Intanto è stato confermato che Hogwarts Legacy avrà 4 slot di salvataggio per i personaggi, sebbene mancherà il cross-save. Avete saputo invece dei due tremendi modi in cui potrete morire in Hogwarts Legacy?