Hogwarts Legacy: che tipo di attività si possono svolgere a Hogwarts?

Hogwarts Legacy sta per arrivare. Il Wizarding World è pronto a ricevere una nuova trasposizione videoludica e, come raccontatovi nella nostra anteprima di Hogwarts Legacy, il gioco di WB Games sembra un sogno a occhi aperti per i fan di Harry Potter.

Ma cosa è possibile fare nell'iconica Scuola di Magia e Stregoneria? Passiamo in rassegna quelle che sono le principali attività che si possono svolgere nel tanto agognato mondo immaginario e scoprendo cos’ha da offrire l’iconica scuola di magia ai suoi nuovi allievi.

Hogwarts Legacy: un mondo vivo che aspetta solo voi

Partiamo dalle basi: sappiamo che Hogwarts Legacy accompagnerà i giocatori verso un viaggio all’insegna dell’esplorazione. La Foresta Proibita e il villaggio di Hogsmeade saranno infatti solo alcune delle ambientazioni nei quali i giocatori potranno mettere piede.

Scendendo ancora più nel dettaglio, il sito ufficiale dedicato al titolo riporta solo alcuni dei diversi esempi di attività in-game che è possibile svolgere, tra cui troviamo:

La possibilità di esplorare la scuola di magia

Domare alcune delle iconiche creature magiche

Volare con la scopa magica

Seguire le lezioni che si terranno presso Hogwarts

Purtroppo non vi sarà il Quidditch: niente tornei all’insegna del divertimento per uno degli sport più popolari di Hogwarts basato sulla sfida tra due squadre a colpi di magia.

In ogni caso Hogwarts avrà molto altro da offrire ai nuovi studenti: passando dalla possibilità di domare, montare e cavalcare alcuni animali magici fino all’utilizzo della scopa magica per spostarsi in questo vasto mondo, si potrà prendere parte alle attività scolastiche dell'istituto più ambito dagli stregoni in erba.

Ma quali corsi si possono seguire in Hogwarts Legacy? La lista conta diverse materie e, nel dettaglio, a comporre la quotidianità di tutti gli studenti vi saranno quattro materie specifiche da seguire per divenire dei maghi provetti:

Incantesimi

Posizioni

Erbologia

Difesa contro le Arti Oscure

Così facendo, si imparerà a combinare diversi incantesimi, con i quali sconfiggere gli avversari che si pareranno dinnanzi al nostro cammino per diventare i più importanti stregoni di Hogwarts.

L’attesa è quasi giunta al termine e non vediamo l'ora di scoprire quali sorprese ha in serbo per noi l'Action/RPG targato Avalanche Software e WB Games. Prima di salutarci, però, vi rimandiamo al nostro articolo di analisi su tutti i segreti del combat system di Hogwarts Legacy.