Hogwarts Legacy è sempre più 'attraente': il nuovo video mostra gli incantesimi Accio

Dopo aver 'scaldato il cuore' degli appassionati di Harry Potter con il video sugli incantesimi Incendio di Hogwarts Legacy, i ragazzi di WB Games Avalanche 'calamitano' le attenzioni degli utenti con una nuova clip incentrata, questa volta, sulla grande duttilità degli incantesimi di Appello da lanciare con la formula Accio.

Insegnato agli studenti di Hogwarts al quarto anno, Appello è uno degli incantesimi più antichi e, per questo, più potenti e duttili della società magica. Gli esploratori dell'enorme open world di Hogwarts Legacy potranno sfruttare a proprio vantaggio gli incantesimi di Appello per fare esattamente ciò che suggerisce il verbo in lingua latina Accio, ovvero 'richiamare' o 'radunare' a sé gli oggetti in lontananza.

Recitando la formula appropriata, i giocatori potranno quindi interagire con lo scenario per attrarre oggetti fluttuanti, sbloccare congegni e compiere tante altre attività contestuali per raggiungere aree e oggetti altrimenti inaccessibili.

Sempre attraverso il Summoning Charm da richiamare con Accio sarà possibile sorprendere gli avversari di turno con attacchi che consentiranno al nostro alter-ego di attrarre i nemici per spezzarne le difese, bloccarli a mezz'aria o semplicemente per avvicinarli e portarli nel raggio d'azione degli altri incantesimi d'attacco.

Per rimanere in tema, qui trovate un nostro speciale con tutti segreti del combat system di Hogwarts Legacy, un approfondimento che si rivelerà particolarmente utile per padroneggiare le tecniche di combattimento più efficaci del GDR a mondo aperto in arrivo il prossimo 10 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su PS4/Xbox One ma solo a partire dal 4 aprile. Quanto alla versione Nintendo Switch, ci sarà invece da pazientare fino al 25 luglio.