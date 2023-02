Hogwarts Legacy, Avalanche regala gratis il Mantello di Merlino: come ottenerlo

Sulla scia del lancio spettacolare registrato da Hogwarts Legacy, il team di Avalanche Software si prepara a offrire alla community di maghi e streghe un piccolo omaggio.

Con il Tweet che trovate in calce a questa news, il team di sviluppo ha infatti annunciato di essere pronto ad avviare un viaggio collettivo in Hogwarts Legacy, che sarà trasmesso a puntate sul canale Twitch di Avalanche. Per celebrare il primo episodio dell'appuntamento, gli sviluppatori hanno deciso di offrire in dono agli spettatori un Mantello di Merlino da sfoggiare in-game. L'avvio della diretta è previsto per le ore 23:00 italiane di venerdì 24 febbraio 2023. Assistendo come spettatore alla live Twitch per un minimo di 20 minuti, ogni giocatore riceverà come ricompensa un Twitch Drop dedicato all'oggetto.

Per poter approfittare dell'iniziativa, sarà però necessario creare in anticipo un account Warner Bros. Completamente gratuita, la procedura dovrà poi essere completata collegando il profilo con il proprio account Twitch. Al termine dei 20 minuti di visione, il Drop sarà recapitato automaticamente nell'inventario Twitch di ogni spettatore, che potrà poi riscattare il Mantello di Merlino all'interno dell'Action RPG. Per maggiori dettagli sulla procedura, potete fare riferimento alla scheda dedicata ai Twitch Drop di Hogwarts Legacy presenta sul sito ufficiale di Warner Bros Games.