Hogwarts Legacy: Avalanche ci parla del gioco con un video dietro le quinte

Dopo averci finalmente mostrato un lungo montaggio di gameplay di Hogwarts Legacy, gli sviluppatori di Avalanche condividono con noi nuovi dettagli sull'ambizioso titolo ambientato nell'universo di Harry Potter tramite un video dietro le quinte.

Gli autori di questo ambizioso progetto ci assicurano che Hogwarts Legacy sarà un gioco fedele ai romanzi firmati J.K. Rowling, nonché alla saga cinematografica che ha portato ulteriormente al successo il nome di Harry Potter. Gli appassionati sviluppatori di Avalanche ci porteranno tra il magico ed imponente castello di Hogwarts, e potremo esplorarlo liberamente esattamente come sogniamo di fare da 20 anni a questa parte.

Il team di sviluppo ha però pensato di estendere la portata dei giocatori oltre i confini del castello, concedendoci così la possibilità di scoprire in prima persona cosa si troverà oltre il lago, la Foresta Proibita e Hogsmeade. Sebbene gran parte dei contenuti saranno dunque fedeli all'opera originale di Harry Potter, non mancheranno nemmeno le novità assolute in Hogwarts Legacy, come ad esempio il dormitorio di Tasso Rosso, che non ci è stato né mai descritto nei libri né presentato a schermo nei film.

Lasciandovi alla visione del video dietro le quinte, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà pubblicato a fine 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.