Hogwarts Legacy avrà l'upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X? Come giocare in anticipo

Oltre al gameplay trailer di Hogwarts Legacy mostrato in apertura della Gamescom 2022, i fan del mondo fantasy ideato da J.K. Rowling hanno scoperto molti altri dettagli sull'atteso Action/RPG. Ecco quanto è emerso riguardo a un eventuale upgrade next-gen gratis e un eventuale l’accesso anticipato al gioco.

Anzitutto, l’upgrade cross-generazionale di Hogwarts Legacy sarà una feature compresa esclusivamente nella Digital Deluxe del gioco. Per quanto riguarda la possibilità di iniziare l’avventura in anticipo di 72 ore rispetto alla normale data di lancio (a partire quindi dal 7 febbraio invece del 10 febbraio 2023), questa verrà data a chiunque sceglierà di preacquistare una tra le versioni Deluxe, Digital Deluxe e Collector's Edition dell’opera targata Avalanche Software.



Ricordiamo che il gioco è già disponibile al preordine e che vedrà la luce su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Inoltre, tutti i giocatori che effettueranno l’acquisto in anticipo riceveranno una cavalcatura esclusiva, ottenibile una volta portata a termine una speciale missione dedicata.

