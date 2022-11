Hogwarts Legacy, i maghi avranno più finali a disposizione: la conferma di Avalanche

Il recente evento streaming dedicato ad Hogwarts Legacy ha aperto al pubblico le porte della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, pronta a riprendere le attività didattiche a partire dal prossimo 10 febbraio 2023.

Nonostante manchi ancora qualche mese all'appuntamento con lo Smistamento, gli aspiranti Grifondoro, Corvonero, Tassorosso e Serpeverde hanno già avuto l'opportunità di addentrarsi nel dietro le quinte di Hogwarts Legacy. Lo showcase organizzato da Avalanche Software ha infatti presentato il ricco editor di personaggi di Hogwarts Legacy, oltre al combat system e a tanti altri dettagli della produzione.

Nel corso dell'evento dedicato, il Game Director Alan Tew ha inoltre ribadito che la componente ruolistca del gioco includerà anche la possibilità di arrivare ad epiloghi diversi per l'avventura. "Interazioni diverse con alcuni personaggi porteranno i giocatori di fronte a dei bivi narrativi. - ha sottolineato l'autore di Avalanche - Parte di queste variabili potrà avere implicazioni sull'intera esperienza, con un impatto sulle vite dei personaggi o sulla fine del gioco".



Una conferma che era già balenata al momento del reveal della presenza delle Maledizioni Senza Perdono in Hogwarts Legacy, ma che ora trova un riscontro definitivo nelle parole del Game Director. Al momento, Avalanche non si è però sbilanciata sul numero dei finali che i giocatori avranno a disposizione.