Hogwarts Legacy in azione: 16 minuti di gameplay in italiano per l'Action RPG

Con Hogwarts Legacy, l'universo di Harry Potter si appresta a prendere vita nella più ambiziosa trasposizione videoludica del mondo magico creato dalla scrittrice britannica J.K. Rowling.

Di recente, la redazione di Everyeye ha avuto l'opportunità di testare con mano l'Action RPG di Avalanche: un'esperienza che vi abbiamo raccontato nella nostra prova di Hogwarts Legacy. A latere di questo primo contatto con il XIX secolo del Wizarding World, mettiamo ora a vostra disposizione anche una sequenza di circa 16 minuti di gameplay di Hogwarts Legacy. Completamente doppiato in italiano, il video gameplay consente di dare uno sguardo al menu di creazione del personaggio e alle prime fasi dell'avventura. Come da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, ma anche sul canale YouTube di Everyeye.



Al lancio di Hogwarts Legacy mancano ormai pochi giorni, con il Day One in programma per il prossimo 10 febbraio 2023, su PC e console. Gli acquirenti della Deluxe Edition, lo ricordiamo, potranno però usufruire di un Accesso Anticipato di circa 72 ore, con la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts che aprirà i battenti già il 7 febbraio. Per ingannare l'attesa, vi invitiamo a scoprire la nostra intervista agli autori di Hogwarts Legacy.