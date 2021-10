Hogwarts Legacy di nuovo in azione ai Game Awards? L'ipotesi di una insider

Hogwarts Legacy è sparito dai radar da un po' di tempo ormai, in seguito al rinvio del gioco al 2022. Sembra tuttavia che l'avventura firmata Warner Bros. Interactive ispirata al magico mondo di Harry Potter possa presto tornare a mostrarsi al grande pubblico attraverso una nuova presentazione.

A lanciare l'ipotesi è l'insider Millie A, già nota per aver azzeccato l'esistenza di un videogioco dedicato a Wolverine prima ancora che Insomniac Games ne annunciasse lo sviluppo su PS5. Rispondendo su Twitter ad un follower che le chiedeva informazioni su possibili nuovi trailer per il gioco, la leaker ha affermato che Hogwarts Legacy ricomparirà nel corso di ottobre 2021 oppure, al più tardi, durante la nuova edizione dei Game Awards il 9 dicembre 2021. Millie A non è tuttavia sicura del periodo in cui l'Action RPG tornerà in azione, e tali supposizioni vanno quindi prese con le pinze.

Nel corso del tempo lo sviluppo del gioco non è sempre filato liscio come l'olio, a causa anche delle dimissioni del lead designer Troy Leavitt dopo le polemiche scaturite da alcuni suoi Vlog in cui manifestava presunte posizioni estremiste. In seguito Troy Leavitt ha spiegato perché ha abbandonato lo sviluppo di Hogwarts Legacy, ricollegando i motivi a problemi familiari. Un'eventuale nuova presentazione nei prossimi mesi, magari proprio ai Game Awards 2021, potrebbe darci un'idea concreta di come è proseguito lo sviluppo del titolo nonostante tutte le problematiche.