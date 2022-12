Hogwarts Legacy in azione nel nuovo Gameplay Showcase: tra incantesimi e creature magiche

Nonostante il recente rinvio delle versioni PS4 e Xbox One di Hogwarts Legacy ha fatto storcere il naso ad alcuni giocatori, l'Action/RPG di Avalanche Software è sempre tra i titoli più attesi del 2023, soprattutto da tutti coloro che amano Harry Potter e tutto ciò che è collegato al suo universo narrativo.

Le versioni PC, PS5 e Xbox Series X/S di Hogwarts Legacy sono entrate in fase Gold, dunque è tutto pronto per l'esordio delle versioni next-gen fissato al 10 febbraio 2023. Per ingannare gli ultimi mesi che ci separano dal debutto, gli sviluppatori ci offrono un altro corposo assaggio del gameplay di Hogwarts Legacy attraverso un nuovo Gameplay Showcase, mostrandoci non solo il sistema di combattimento all'opera in alcune sfide di sopravvivenza, ma anche della componente esplorativa, girovagando attraverso le sale, le stanze, i giardini ed i corridoi del Castello di Hogwarts, che offre anche la possibilità di interagire con diverse creature magiche sparse attraverso gli scenari.

In battaglia potremo fare affidamento non solo su una gran quantità di incantesimi vari con cui combattere e difenderci dall'assalto di nemici e creature mostruose, sfruttando al tempo stesso le numerose pozioni e risorse a nostra disposizione nell'inventario per ottenere ulteriori vantaggi. La fase esplorativa, invece, punta con gran forza sulla personalizzazione dell'ambiente circostante: potremo dare vita al nostro rifugio in giardino, creando ed interagendo con un'ampia quantità di elementi per costruire uno scenario unico attraverso il quale muoversi.

Come vi è sembrato il nuovo Gameplay Showcase di Hogwarts Legacy?