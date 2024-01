Hogwarts Legacy batte EA Sports FC 24 in UK nel 2023: non succedeva dai tempi di GTA 5

Hogwarts Legacy è stato il gioco più venduto dell'ultima settimana del 2023 nel Regno Unito nonché il gioco più venduto dell'anno in formato fisico in Inghilterra, superando persino EA Sports FC 24, che si piazza al secondo posto.

Per la prima volta in dieci anni, il gioco di calcio Electronic Arts non occupa il primo posto dei giochi fisici più venduti nel paese. L'ultima volta era accaduto con GTA V, uscito a settembre del 2013 e rapidamente impostosi come il videogioco più venduto dell'anno in Gran Bretagna.

Le vendite fisiche di EA Sports FC 24 hanno subito un calo anno per anno rispetto ai più recenti giochi della serie FIFA tuttavia il gioco Electronic Arts continua a registrare numeri ottimi sopratutto in digitale. Hogwarts Legacy dal canto suo ha venduto oltre la metà delle copie in formato PS5, a seguire le versioni PS4 e Nintendo Switch.

Classifica UK 30 dicembre 2023

Hogwarts Legacy Super Mario Bros Wonder Call of Duty Modern Warfare 3 Mario Kart 8 Deluxe Marvel's Spider-Man 2 EA Sports FC 24 Grand Theft Auto 5 Mortal Kombat 11 Ultimate Avatar Frontiers of Pandora Nintendo Switch Sports

In totale nel 2023 sono stati venduti 12.76 milioni di giochi retail, un dato in calo del 5% rispetto al 2022. Hogwarts Legacy domina anche nell'ultima settimana dell'anno seguito da Super Mario Bros Wonder e Call of Duty Modern Warfare 3. EA Sports FC 24 scivola al sesto posto mentre risale al quarto Mario Kart 8 Deluxe.