Hogwarts Legacy: la biblioteca di Grifondoro nel cosplay di Sophie Katssby

Da non molti giorni Hogwarts Legacy ha sorpreso i giocatori PlayStation 4 con un porting che gira sorprendentemente bene anche sulle console di passata generazione. Questo è dunque il momento migliore per tornare a vivere la magia del castello iconico che fa da teatro alle avventure scritte dalla J.K. Rowling in Harry Potter.

Il successo del videogioco sviluppato da Avalanche Software è stato pazzesco. Hogwarts Legacy ha venduto un totale di oltre 15 milioni di copie, che hanno portato introiti pari a circa un miliardo di dollari. Questi numeri non sono dovuti solamente all'altisonante nome di Harry Potter, ma anche e soprattutto alla qualità portata dagli sviluppatori. Purtroppo, però, l'uscita su Switch di Hogwarts Legacy ha subito un nuovo ritardo.

Hogwarts Legacy è stato un successo anche nel campo dei cosplay, con numerosi artisti che ispirandosi al sistema di creazione del personaggio si sono liberamente immersi nei panni degli studenti della scuola di magia del Wizarding World.

La cosplayer Sophie Katssby ha per esempio vestito i panni di una studentessa di Grifondoro, seduta su una comoda poltrona della biblioteca della sala comune della casata. In questo cosplay di una Grifondoro da Hogwarts Legacy vediamo la ragazza indossare l'uniforme scolastica composta da una camicia bianca e una gonna scura, oltre che l'iconica sciarpa scarlatta e oro.