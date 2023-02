Hogwarts Legacy boicottato da un suo stesso creatore: 'I trans non meritano la Rowling'

Hogwarts Legacy continua a reclamare i riflettori. Non solo perché è appena uscito in Accesso Anticipato dopo un attesa durata anni, ma anche perché una frangia dell'utenza ha deciso di boicottarne l'acquisto come segno di protesta nei confronti di J. K. Rowling, creatrice di Harry Potter e del Wizarding World.

Sebbene non abbia preso in alcun modo parte alla realizzazione di Hogwarts Legacy, in quanto creatrice del franchise la Rowling percepirà (o ha già percepito, non sono noti gli accordi di natura economica tra l'autrice inglese e Warner Bros. Games) un compenso, una cosa che non sta affatto bene a tutte le persone indignate per le sue controverse affermazioni nei confronti della comunità transgender.

Per questo motivo, come segno di protesta un certo numero di utenti hanno deciso di boicottare l'acquisto di Hogwarts Legacy. Tra di essi figura anche una persona che ha contribuito alla realizzazione del gioco: si tratta di Parker Hartzler, un addetto al motion capture ingaggiato come parte di un team in outsourcing.

Hartzler ha annunciato la sua intenzione di boicottare Hogwarts Legacy su Twitter. "Ecco il mio posto nei crediti Hogwarts Legacy, il secondo gioco ad alto budget al quale ho lavorato. Ero uno dei tecnici in sala di ripresa, aiutavo gli attori impegnati con il mocap. Non acquisterò il gioco, è il minimo che posso fare in quanto alleato. Le persone trans non meritano che persone come J. K. Rowling prosperino e crescano: qualsiasi proiettile dalla parte sbagliata rappresenta un danno alla società che vorrei vedere in futuro. Una dove le persone non vengono discriminate per il loro genere, la loro sessualità o per ogni tratto della loro identità".

Riferendosi alle persone che lo hanno chiamato ipocrita per aver lavorato ad un progetto nel quale non credeva realmente, ha invece detto che "non possono capire la sua situazione finanziaria, né il modo in cui lavorano le compagnie di mocap" e che "se non si fosse presentato a lavoro sarebbe stato subito licenziato e avrebbe perso la casa".

L'argomento J. K. Rowling è talmente scottante che le discussioni sulla creatrice di Harry Potter sono state bannate dal subreddit di Hogwarts Legacy.