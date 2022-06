Hogwarts Legacy: tutti i bonus delle edizioni speciali svelati da un leak?

Hogwarts Legacy non ha ancora una data d'uscita definitiva, prevista comunque per la fine del 2022 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox. In attesa di maggiori dettali in tal senso e, magari, di nuovi video-gameplay, qualcuno sembra aver fatto potenziali scoperte interessanti sui bonus delle edizioni speciali.

Un utente di Reddit ha infatti riportato una lista di contenuti digitali interagendo con il sito ufficiale del gioco, rivelando nel post anche i passaggi effettuati per scoprire queste anticipazioni in ogni caso ancora mai confermate da Warner Bros. o dallo sviluppatore Avalanche Software. Secondo l'utente, l'edizione speciale di Hogwarts Legacy dovrebbe contenere i seguenti oggetti:

Thestral Mount

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat

Early Access di 72 ore

Kelpie Robe

Steel Case

Floating Ancient Magic Wand with Book

La maggior parte di questi elementi dovrebbe essere di natura digitale (magari anche pre-order bonus in alcuni casi), ma non mancherebbero ovviamente contenuti fisici come, per l'appunto, la Steel Case e la bacchetta magica volante, con quest'ultima che potrebbe essere un modellino da esposizione tipico delle Collector's Edition. In ogni caso bisogna aspettare dichiarazioni ufficiali da parte di Warner Bros., che potrebbero arrivare una volta confermata definitivamente la data d'uscita del gioco.

Per ingannare l'attesa, ecco cinque dettagli di Hogwarts Legacy che potreste aver perso, ad ulteriore riprova di come gli sviluppatori stiano mettendo grande impegno in tutti i riferimenti al mondo di Harry Potter. Non perdetevi inoltre l'ultimo breve filmato su Hogwarts Legacy che mostra l'enorme cura riposta dagli autori sui dettagli di personaggi e relativi abiti.