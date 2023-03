Hogwarts Legacy, boom di vendite ma in pochi lo finiscono: cosa significa?

Come confermato nelle precedenti settimane, Hogwarts Legacy ha già venduto 12 milioni di copie generando quasi un miliardo d'incassi. In termini commerciali si tratta di un enorme successo (ed ancora devono uscire le versioni PS4, Xbox One e Switch), ma sembra che in tantissimi lo hanno abbandonato velocemente.

Come fatto notare da alcuni utenti su Twitter, sebbene Hogwarts Legacy sia stato uno dei migliori lanci di sempre su Steam per un gioco single player, con picchi di quasi 880.000 utenti attivi contemporaneamente nel periodo di lancio lo scorso febbraio, in data 16 marzo l'Action/RPG di Avalanche Software è sceso fino a poco più di 75.000 giocatori. Nel momento in cui scriviamo secondo SteamDB ci sono poco più di 44.000 persone attive sul gioco.

Diversi utenti tra i commenti fanno notare che un calo del genere sia fisiologico per un titolo solo single player, con molti giocatori che una volta finito il titolo non avrebbero avuto motivi per tornarci sopra per un'altra run, il tutto senza dimenticare che in ogni caso Hogwarts Legacy continua a rientrare nella Top 25 dei giochi più popolari sulla piattaforma di Valve. Qualcun'altro fa però notare che, sempre su Steam, meno del 30% degli acquirenti (per la precisione il 24,9%) ha completato la storia principale e sbloccato il relativo obiettivo.

Alcuni detrattori stanno utilizzando simili statistiche per criticare il gioco, sebbene vada comunque fatto notare che anche altri grandi kolossal apprezzati da critica e pubblico hanno percentuali di completamento molto basse: si pensi ad esempio a The Witcher 3 Wild Hunt che su Steam non va oltre il il 23,7%, mentre Red Dead Redemption II si ferma al 22%. Ancora, il finale più sbloccato di Elden Ring arriva al 26,6%, e persino un titolo iconico come The Elder Scrolls V Skyrim non supera il 31,5%. Insomma, la questione popolarità non sembra reggere tra le critiche rivolta al gioco, considerato che Hogwarts Legacy sembra stia seguendo lo stesso iter compiuto in precedenza da altre grandi produzioni, campioni di vendite, uscite prima di lui. Da tenere presente che questi numeri riguardano principalmente la versione Steam, ma non ci sono dati chiari su console (a parte che la storia su PS5 è stata finita dal 26,4% degli utenti).

E voi siete tra coloro che lo hanno finito oppure abbandonato? E in quest'ultimo caso, perché?