Hogwarts Legacy parte col botto: vendute 12 milioni di copie, quasi un miliardo d'incassi

A distanza di due settimane dall'approdo sugli scaffali di Hogwarts Legacy, stanno emergendo i primi dati relativi alle vendite del gioco ambientato nell'universo di Harry Potter: i risultati sono impressionanti.

Stando a quanto dichiarato sulle pagine del portale Variety, il gioco avrebbe piazzato già 12 milioni di copie, ovvero un numero particolarmente elevato non solo per un qualsiasi prodotto videoludico odierno, ma soprattutto per un titolo la cui disponibilità è legata alle sole piattaforme di ultima generazione (almeno per il momento). A stupire non è solo il numero di copie vendute, ma anche quello relativo agli incassi: si parla di più di 850 milioni di dollari di ricavi e non è improbabile che manchi poco al raggiungimento del miliardo di dollari.

In attesa di scoprire l'andamento delle vendite nei prossimi giorni e quando il gioco sarà disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy potrebbe presto trasformarsi anche in una serie TV, stando agli ultimi rumor.

Vi ricordiamo anche che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come ottenere gratuitamente il Mantello di Merlino in Hogwarts Legacy grazie alla campagna di Twitch Drops, che terminerà a breve.