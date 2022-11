Hogwarts Legacy: il riassunto dello showcase che mostra il potenziale del gioco

Hogwarts Legacy è tornato a far parlare di sé nel corso dell'ultimo showcase dedicato alla fatica targata Avalanche Software e Warner Bros. Nel corso della presentazione, la cui durata è stata breve ma sufficiente per un'idea un po' più approfondita del gioco, ha mostrato diversi aspetti del gioco, alcuni molto interessanti ed altri meno.

Tra le tante cose mostrate nel corso dell'ultimo showcase di Hogwarts Legacy dedicato al gameplay e non solo, infatti, sono stati mostrati diversi elementi dell'opera ludica frutto della proprietà intellettuale di Warner Bros. e delle opere di J. K. Rowling. In generale, per quanto non si possa definire in alcun modo "entusiasmante" ciò che è stato mostrato al grande pubblico, dalla presentazione dell'11 novembre possiamo osservare un'esperienza ludica che cerca di offrire un'avventura a suo modo originale, con alcuni elementi che la rendono molto al di sora degli standard videoludici degli ultimi anni. L'intera presentazione è stata dedicata a tre elementi fondamentali:

Creazione del personaggio

Tour del castello di Hogwarts

Combat system

Ciò che più ha mostrato i muscoli del lavoro dei ragazzi di Avalanche Software è proprio il sistema di creazione del personaggio di Hogwarts Legacy. La grande mole di contenuti e la loro qualità dell'editor, infatti, garantisce un alto livello di personalizzazione dell'esperienza - o meglio, del proprio personaggio -, con un sistema che entusiasmerà gli amanti di questa fase della propria avventura e saprà convincere anche i meno avvezzi all'editing del proprio avatar digitale.

Il resto della presentazione, però, ha cercato di mostrare la forte ossatura tecnica del prodotto: pur trattandosi di un footage di gameplay della versione non definitiva del gioco, infatti, il sistema di illuminazione degli ambienti, così come quella di alcuni modelli facciali e texture esaltano un lavoro certosino e molto buono di Avalanche Software. Siamo alle prese con una produzione multipiattaforma che mostra i muscoli delle console di ultima generazione, pur non essendo un progetto esclusivamente next-gen.

Il worldbuilding di questo mondo fittizio è tale da lasciare sbalorditi in alcuni momenti del footage di gameplay, il che lascia ben pensare sulle possibilità ludiche e tecnico-estetiche di Hogwarts Legacy. La scuola dei maghi di Hogwarts non è mai stata così bella, anche se dovremo aspettare l'inizio del nuovo anno per poter immergersi in un'esperienza così strutturata. Tuttavia, il resto della presentazione mostra i limiti generali dell'esperienza: anche se sarà necessario attendere l'arrivo della versione definitiva prima di poter dare un giudizio definitivo su quanto segue, il vero tallone d'Achille di Hogwarts Legacy sembrerebbe essere il sistema di combattimento.

Nel corso dello showcase sono stati mostrati brevissimi momenti di combattimento, i quali hanno evidenziato un limite strutturale non di poco conto. In generale, è stato mostrato un breve combattimento contro due compagni dell'accademia, circondati da una barriera protettiva colorata che permetteva al giocatore di capire quale fosse il tipo di incantesimo necessario per infrangerla. Tuttavia, il minutaggio di gameplay effettivo è troppo poco per poter dare un giudizio molto più approfondito. Finisce così lo showcase di Hogwarts Legacy, ma voi cosa ne pensate? Diteci la vostra opinione qui sotto nei commenti.