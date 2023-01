Hogwarts Legacy: niente buone notizie per i Corvonero dopo gli ultimi leak

Hogwarts Legacy è sicuramente una delle produzioni più attese di questo 2023: gli amanti delle produzioni letterarie e cinematografiche dedicate all'universo narrativo della Rowling attendono con trepidante attesa la pubblicazione di un titolo che permetta ai giocatori di immergersi in quel mondo immaginario amato da milioni di persone. Però, dopo le cattive notizie per gli utenti PC di Hogwarts Legacy, ne arrivano altre.

Questa volta, sfortunatamente, a rimanere delusi saranno i fan della casata Corvonero, una delle quattro case di Hogwarts che compongono l'universo immaginario di Harry Potter: il tutto nasce dalla recente fuga di notizie proveniente dall'artbook di Hogwarts Legacy, come suggerito dall'utente KubaBVB09 di Reddit. Nel dettaglio, l'utente ha aperto un thread che rimanda ad un link spoiler contenente numerose pagine del sopracitato artbook.

Proprio in seguito a questo avvenimento, sono emersi alcuni dettagli relativi al gioco in sé, tra cui la notizia che non farà affatto la felicità dei Corvonero: sembrerebbe, infatti, che i giocatori che entreranno a far parte dei Corvonero non avranno un compagno d'avventura al proprio fianco. La notizia non è stata ancora oggetto di comunicazioni ufficiali da parte dei ragazzi di Avalanche e Warner Bros. Gaming. Eppure, se i leak dovessero risultare veritieri, gli utenti che sceglieranno Tassorosso, Grifondoro o Serpeverde potranno essere accompagnati da un NPC.

Quest'ultime tre casate della scuola di magia di Hogwarts, infatti, assegneranno al giocatore uno dei tre compagni disponibili: rispettivamente saranno Natty, Poppy e Sebastian. Al momento non si sa se ed in che modo i giocatori potranno stringere amicizia con i propri compagni di classe, nonostante si sappia già che questi avranno un ruolo cruciale nel corso dell'avventura. Intanto, le ultime informazioni in merito al venturo titolo di Avalanche riguardano le opzioni tecniche di Hogwarts Legacy ed il supporto al Ray Tracing. Dunque, almeno per quel che concerne gli ultimi leak, sarà necessario attendere una smentita o conferma ufficiale.