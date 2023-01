Hogwarts Legacy: cambia la data d'uscita su Steam, nuovo rinvio o semplice errore?

Nel corso delle ultime ore è stata apportata una piccola modifica alla pagina ufficiale Steam di Hogwarts Legacy, la quale sta destando più di qualche preoccupazione fra gli appassionati.

Il gioco ambientato nell'universo di Harry Potter, la cui uscita è fissata al prossimo 10 febbraio 2023, potrebbe infatti subire un altro rinvio. A suggerirlo è l'improvviso cambio della data d'uscita sulla piattaforma di distribuzione digitale targata Valve, dove la data d'uscita è stata modificata solo di recente in un generico 'coming soon' (in arrivo, nella versione italiana dello store).

Come potete intuire, non è detto che si tratti dell'indizio relativo all'ennesimo posticipo del gioco, ma è comunque strano che, ad un mese dal debutto, la pagina Steam abbia subito una modifica di questo tipo. C'è chi ritiene possa trattarsi di un banale errore compiuto dagli sviluppatori, che probabilmente hanno ritoccato la pagina ufficiale in occasione del lancio. Tale modifica risulta anche nello storico delle azioni eseguite sulla pagina, visibile nel database di Steam.

Non è da escludere che a breve verrà diffuso un comunicato in grado di chiarire la situazione, spiegando le motivazioni dietro questo misterioso evento. Nel frattempo, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà compatibile con Steam Deck fin dal lancio.

