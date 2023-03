Hogwarts Legacy cambia prospettiva: tutto in prima persona grazie a una mod

Vi sarebbe piaciuto giocare Hogwarts Legacy in prima persona? Sebbene il titolo Avalanche Software non sia stato mai pensato con questo tipo di impostazione, adesso su PC è possibile giocarlo in questa prospettiva grazie ad una nuova mod apposita.

Grazie agli sforzi di YouYouTheBoxx, "First Person and Customizable Cameras" è diventata realtà su Nexus Mods e, oltre ad abilitare la visuale in prima persona, consente anche di modificare le inquadrature per la regolare impostazione in terza persona, consentendo ai giocatori di poter zoomare a piacimento così da ottimizzare ulteriormente la propria esperienza con l'Action/RPG targato Avalanche Software.

Su Youtube è stato anche caricato un video-gameplay di Hogwarts Legacy con la mod installata, che offre così un assaggio dell'opera giocata con questa nuova visuale amatoriale. Il lavoro svolto da YouYouTheBoxx sembra già adesso piuttosto interessante, ma non è da escludere che il creatore possa apportare ulteriori modifiche e perfezionamenti al suo lavoro (eliminando ad esempio alcuni occasioni bug e glitch grafici che compaiono su schermo di tanto in tanto) così da renderlo ancora più convincente.

Nel frattempo la produzione WB Games si sta già togliendo enormi soddisfazioni: Hogwarts Legacy è il gioco venduto più velocemente di sempre in Europa, escludendo il solo FIFA. Curiosi invece di scoprire qual è il personaggio più odiato di Hogwarts Legacy, stando al parere di moltissimi utenti?