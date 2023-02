Hogwarts Legacy: si può cambiare casa durante l'avventura?

Una delle domande che attanagliano i giocatori sin dall'annuncio di Hogwarts Legacy è se all'interno dell'Action/RPG targato Avalanche Software c'è modo di cambiare la propria casa di appartenenza dopo aver scelto il proprio percorso scolastico.

L’iconica scuola per i maghi novizi metterà a disposizione ben quattro opzioni per il nostro alter ego digitale: Corvonero, Tassorosso, Serpeverde e Grifondoro. Tuttavia, come anticipato poc’anzi, la domanda davanti a questa decisione sorge spontanea: si potrà tornare indietro una volta scelta la propria casata?

La risposta, sfortunatamente, è negativa: le notizie sull'impossibilità di effettuare questo cambio giungono direttamente da Warner Bros. Support, confermando che non si potrà cambiare la bacchetta in Hogwarts Legacy e la propria casa d'appartenenza. In altre parole, se dovessero esserci dei ripensamenti circa la scelta iniziale, l’unico modo per effettuare il cambio sarebbe quello di ricominciare una nuova partita.

Che possano arrivare dei cambiamenti con le patch a venire? Purtroppo non vi è modo di conoscere in anticipo la risposta a questa domanda, seppure la stessa WB Games abbia già smentito la presenza della funzione al day one. D’altronde, Hogwarts Legacy è ricco di attività da svolgere all’interno del castello e non solo, per cui non è detto che Avalanche Software non includa la possibilità di cambiare il proprio “schieramento” con un possibile New Game Plus (ad oggi non ancora confermato).