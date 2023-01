Hogwarts Legacy è canonico nell'universo di Harry Potter oppure no?

Mentre l’attesa per Hogwarts Legacy è alle stelle, gli appassionati che aspettano di tuffarsi nella scuola di magia e stregoneria che dà il nome al gioco potrebbero chiedersi quale sia la natura del legame che unisce l’esperienza videoludica alle opere a cui è ispirata. A tal proposito, vi siete mai chiesti se il prodotto in questione è canonico oppure no?

Con ogni probabilità, gli eventi vissuti giocando ad Hogwarts Legacy non potranno in alcun modo essere canonici rispetto alla saga di Harry Potter. Le motivazioni dietro a questa affermazione sono prevalentemente due: il non coinvolgimento diretto di J. K. Rowling nel progetto (gli sviluppatori si sono infatti limitati a collaborare con il team dell’autrice britannica) e il fatto che il gioco potrebbe avere più finali, variabili a seconda delle scelte effettuate durante l’avventura. Avalanche Software ha inoltre affermato che l’opera introdurrà una storia autentica ed originale, ma fedele alle regole che fanno da fondamento al cosiddetto Wizarding World.

