Hogwarts Legacy: chi sono i villain del gioco ambientato nel Wizarding World?

In occasione del PlayStation State of Play dedicato a Hogwarts Legacy, il team di sviluppo del nuovo gioco ambientato nel mondo di Harry Potter ha offerto le prima informazioni relative alla trama dell'Action RPG.

Come noto, la storia di Hogwarts Legacy non è stata scritta da J.K. Rowling, ma rappresenta invece una narrazione completamente inedita all'interno del Wizarding World. Ambientato nel tardo XIX secolo, dunque molto tempo prima delle avventure di Harry Potter e Newt Scamander, l'open world di Avalanche metterà i giocatori nei panni di un nuovo studente. Ammesso in via eccezionale alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, l'aspirante mago/strega inizierà il suo percorso dal Quinto Anno, in virtù del suo speciale legame con la misteriosa "Magia Antica".

I poteri del protagonista, tuttavia, attireranno ben presto l'interesse di Goblin e maghi oscuri. Come vi abbiamo raccontato nella nostra ricca anteprima su trama e gameplay di Hogwarts Legacy, in particolare, i primi scateneranno - per ragioni non ancora chiarissime - una rivolta contro maghi e streghe. Per l'occasione, il loro leader sarà Ranrok, un goblin mai nominato né nei libri di Harry Potter né nelle avventure cinematografiche di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Alleato del capo Goblin sarà il mago oscuro Viktor Rookwood, possibile antenato di Augustus Rookwood.



Come raccontato in Harry Potter e il Calice di Fuoco, infatti, l'uomo altri non era che un Mangiamorte al servizio di Voldemort. Dopo essere stato imprigionato ad Azkaban per aver agito come spia all'interno del Ministero della Magia, Augustus Rookwood si è ricongiunto a Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato e ha preso parte alla Battaglia di Hogwarts. Durante lo scontro, il Mangiamorte uccise Fred Weasley.